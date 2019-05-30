Усик попал в топ-5 лучших супертяжеловесов без единого боя в этой категории
Украинский чемпион мира WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик попал в топ-5 лучших супертяжеловесов по версии читателей Sky Sports, не проведя в этой категории ни одного боя.
Усик набрал 9,7 тысячи голосов читателей авторитетного издания. Первое место занял британец Энтони Джошуа, за которого проголосовало 26,3 тысячи.
Топ-10 лучших супертяжеловесов выглядит следующим образом:
1. Энтони Джошуа - 26,3 тысячи голосов
2. Тайсон Фьюри - 22,1 тысячи голосов
3. Диллиан Уайт - 15,2 тысячи голосов
4. Деонтей Уайлдер - 14,9 тысячи голосов
5. Александр Усик - 9,7 тысячи голосов
6. Луис Ортис - 5,9 тысячи голосов
7. Джозеф Паркер - 5,4 тысячи голосов
8. Александр Поветкин - 4,7 тысячи голосов
9. Дерек Чисора - 3,4 тысячи голосов
10. Оскар Ривас - 2,9 тысячи голосов
Ранее стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама, который был запланирован на 25 мая, перенесено из-за травмы украинца на тренировке.
Сообщалось, что Усик вернется на ринг в сентябре этого года.