Усик попал в топ-5 лучших супертяжеловесов без единого боя в этой категории Вчера, 20:12 Цей матеріал також доступний українською Александр Усик via Instagram Усик травмировался перед дебютом в супертяжах Александр Усик via Instagram

Украинский чемпион мира WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик попал в топ-5 лучших супертяжеловесов по версии читателей Sky Sports, не проведя в этой категории ни одного боя.

Усик набрал 9,7 тысячи голосов читателей авторитетного издания. Первое место занял британец Энтони Джошуа, за которого проголосовало 26,3 тысячи.

Топ-10 лучших супертяжеловесов выглядит следующим образом:

1. Энтони Джошуа - 26,3 тысячи голосов

2. Тайсон Фьюри - 22,1 тысячи голосов

3. Диллиан Уайт - 15,2 тысячи голосов

4. Деонтей Уайлдер - 14,9 тысячи голосов

5. Александр Усик - 9,7 тысячи голосов

6. Луис Ортис - 5,9 тысячи голосов

7. Джозеф Паркер - 5,4 тысячи голосов

8. Александр Поветкин - 4,7 тысячи голосов

9. Дерек Чисора - 3,4 тысячи голосов

10. Оскар Ривас - 2,9 тысячи голосов

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Ранее стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама, который был запланирован на 25 мая, перенесено из-за травмы украинца на тренировке.



Сообщалось, что Усик вернется на ринг в сентябре этого года.