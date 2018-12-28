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Усик пообещал в скором времени публично говорить на украинском языке

Сегодня, 19:16
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Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Усик сетует, что не владеет чистым украинским языком

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик пообещал, что в скором времени будет публично говорить на украинском языке.

В интервью газете Експрес боксер отметил, что это его язык, а также язык его родителей и предков, но он рос в регионе, где почти все разговаривают на русском, потому в быту он чаще говорит на последнем.

"Чувствую, что мой украинский не чистый, а разговаривать на суржике я не хочу. Но обещаю, что в скором времени публично буду говорить на украинском", - добавил Усик.

По словам спортсмена, пять стран предлагали ему стать своим гражданином, включая Россию, но он даже не думал отказываться от украинского гражданства, поскольку считает себя патриотом родной страны и искренне желает, чтобы Украина процветала.

"Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда буду оставаться украинцем", - заверил Усик.

Ранее абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе был признан лучшим боксером года по версии Yahoo! Sports. Таковым его также называли другие авторитетные медиа - ESPN и Sports Illustrated.

Теги:   Александр Усик Бокс

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