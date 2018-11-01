Усик получил еще один пояс за победу в Суперсерии

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик получил пояс авторитетного журнала The Ring за победу в финале Суперсерии.

В своем аккаунте в Instagram промоутер 31-летнего боксера Александр Красюк сообщил о том, что пояс наконец обрел своего владельца.

В июльском финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также обладателем трофея Мухаммеда Али.

Следующий бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере против Тони Белью. На его кону будут стоять все четыре титула украинца.

По словам Усика, одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Недавно украинский боксер Александр Гвоздик предрек соотечественнику больше сложностей в бою против Тони Белью, чем против Мурата Гассиева.