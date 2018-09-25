25 сентября 2018, вторник

Усик пояснил решение драться с Белью

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Усик нацелен на бой с Джошуа

Усик нацелен на бой с Джошуа

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик объяснил, почему решил отстаивать свои титулы в поединке против британского боксера Тони Белью.

В комментарии The Sun украинский боец заявил о том, что одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Это как раз часть нашей стратегии - вот почему мы начали сотрудничество с [промоутером этих боксеров] Эдди Хирном. Это лучший и самый короткий, хотя и не самый легкий путь встретиться с Энтони", - признался Усик.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе напомнил, что кроме Белью и Джошуа клиентами Хирна является Диллиан Уайт и еще двое супертяжеловесов.

Сообщалось, что поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и британцем за все четыре титула украинца состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере. Сразу после прибытия в Лондон к украинскому боксерому наведались допинг-офицеры, и он сдал допинг-тест.

Усику к бою против Белью помогает готовиться украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко. Накануне абсолютный чемпион мира впервые встретился со своим будущим соперником британцем Тони Белью в дуэли взглядов.

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