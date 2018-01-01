Усик подтвердил готовность драться с экс-лучшим боксером мира Сегодня, 19:25 215 Цей матеріал також доступний українською Усик готов драться с Уордом Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик дал понять, что готов провести бой против бывшего лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда.

Отвечая на вопрос FightHype, хотел бы ли он драться против американца, который завершил свою карьеру, украинский тяжеловес ответил утвердительно.

В сентябре прошлого года Уорд принял решение завершить карьеру. Американец сообщил, что его организм не может справляться с очень большими нагрузками, которые требует бокс.

Впоследствии менеджер бывшего лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Джеймс Принс заявил о том, что его клиент не исключает возвращения на ринг ради поединка в том числе с Усиком.

После успешной защиты украинцем своих титулов в поединке против Тони Белью промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александр Красюк сообщил, что боксер может провести еще один бой в своем дивизионе - против американца, если тот сам предложит ему драться.

Кроме того, Красюк заявлял, что поединок Усика против Уорда мог бы стать одним из лучших в 2019 году и привлечь большое внимание публики в США, но пока он рассматривается как один из вариантов.