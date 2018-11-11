11 ноября 2018, воскресенье

Усик победил нокаутом Белью

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Усик нокаутировал Белью в восьмом раунде
Фото: Matchroom Boxing via Twitter

Усик нокаутировал Белью в восьмом раунде

В поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александр Усик победил нокаутом британца Тони Белью.

Соперники начали бой осторожно, но в конце первого раунда британский боксер действовал активнее. Этот темп он продолжил и в дальнейшем, удачно попав джебом во втором раунде.

Украинец прибавил в третьем раунде, и хотя действовал от обороны, но отвечал оппоненту резкими контратаками. Белью хуже начинал четвертую и пятую трехминутки, но лучше их завершал.

Британец, в целом, надежно защищался даже после того, как сопернику удавалось попадать в его голову.

Роковым для Белью оказался восьмой раунд, в котором Усик провел целую серию ударов, в результате которых отправил оппонента в нокдауна, который стал нокаутом. Примечательно, что украинец проигрывал по очкам.

Тем самым Усик защитил титулы WBC, WBO, IBF и WBА, а также пояс авторитетного журнала The Ring.

Читайте также:

Усик нокаутировал Белью. События боя

НВ

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Бокс ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове