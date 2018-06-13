13 июня 2018, среда

Усик отреагировал на слухи о его возможной замене на американца в бою против Гассиева

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Александр Усик готов драться с Муратом Гассиевым в любой точке мира
Фото: K2 Promotions via Facebook

Александр Усик готов драться с Муратом Гассиевым в любой точке мира

Чемпион мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик опроверг слухи о возможной отмене его боя против обладателя поясов WBA Super, IBF Мурата Гассиева.

Как сообщает Sport Arena, украинец в прямой трансляции в Instagram назвал неправдивой информацию о том, что его в бою против россиянина может заменить американец Эндрю Табити. Усик готов драться в любом месте против Гассиева и анонсировал в ближайшее время окончательную информацию по этому поводу.

"Готовы ехать хоть в Антарктиду. Ждите информацию, она скоро появится. У меня есть два пояса, и у Мурата есть два пояса. Мне нужен этот бой.

Мы ждем только письма от организаторов WBSS с уточнением, где будет бой. У меня чемодан уже собран, я готов ехать в любую точку мира", - сказал Усик.

Накануне промоутер украинца Александр Красюк выразил удивление сообщениям, что Табити может заменить Усика в бою против Гассиева.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который должен был пройти 11 мая 2018 года, отложен из-за травмы украинца. Сообщалось, что право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, где он должен пройти, могут передать России.

Сам Усик отказывается драться на территории РФ. По информации медиа, поединок не будет перенесен в другую страну из Саудовской Аравии. В свою очередь, Гассиев готов провести бой в любом месте. Тренер россиянина Абель Санчес заявил, что поединок запланирован на 21 июля.

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