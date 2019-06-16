Усик отказался от своего последнего чемпионского титула Сегодня, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Усик намерен побороться за титул IBF в супертяжелом весе Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский боксер Александр Усик отказался от пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF после своего решения драться в супертяжах.



В своем аккаунте в Instagram менеджер спортсмена Эгис Климас заявил, что украинец обратился к Международной боксерской федерации (IBF) с просьбой немедленно отказаться от титула, чтобы тот перешел победителю боя Юньер Дортикос — Эндрю Табити, который в итоге выиграл первый.

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«Усик благодарит IBF за поддержку во время его чемпионства в тяжелом весе и тем самым уведомляет IBF о том, что в будущем он посоревнуется за пояс организации в супертяжелом дивизионе», — добавил представитель боксера.

Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) лишила украинца Александра Усика соответствующего пояса в тяжелом весе из-за его перехода в супертяжелый дивизион.

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Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) сделал свой титул Усика в тяжелом весе вакантным. За бойцом закреплен статус «чемпиона в отпуске», что дает ему право немедленно драться за пояс в случае возвращения в тяжелый вес.

В марте Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила отказ украинца от своего титула из-за перехода в супертяжи. После этого боец перестал быть абсолютным чемпионом мира в данном дивизионе.

