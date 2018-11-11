Усик опередил Ломаченко в рейтинге лучших боксеров мира

Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Тони Белью поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного издания BoxRec.

Победа над британцем позволила Усику подняться сразу на четыре ступени. Другой украинский боксер Василий Ломаченко опустился на две позиции. Интересно, что Усик впервые в карьере сумел опередить Ломаченко в рейтинге лучших боксеров.

Первое место занимает боксер из США Теренс Кроуфорд, на второй позиции расположился мексиканец Сауль Альварес.

Топ-10 лучших боксеров по версии BoxRec выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Сауль Альварес (Мексика)

3. Александр Усик (Украина)

4. Геннадий Головкин (Казахстан)

5. Василий Ломаченко (Украина)

6. Луис Нери (Мексика)

7. Висаксил Вангек (Таиланд)

8. Мигель Берчельт (Мексика)

9. Джошуа (Великобритания)

10. Лео Санта Круз (Мексика)

Напомним, в ночь на воскресенье, 11 ноября, на стадионе в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После победы над Тони Белью Александр Усик заявил, что провел свой лучший на данный момент бой, но дальше хочет отдохнуть.