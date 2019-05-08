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Усик обратился к поклонникам бокса из-за отмены боя с Такамом

Вчера, 23:26
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Усик обратился к поклонникам бокса из-за отмены боя с Такамом - фото

usykaa/Instagram

Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик записал видеообращение к фанатам из-за отмены боя с камерунцем Карлосом Такамом.

"Плохая новость у нас: дебют в супертяжелом весе на 25 мая отменяется в связи с тем, что я получил травму. Дорогие друзья, простите все за ожидание. Ничего, мы вернемся сильнее. На все воля Божья. Слава Богу за все. У нас все нормально. Хорошее и позитивное настроение. Всем добра",  - заявил Усик.

Накануне стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе будет перенесен из-за травмы на тренировке.

Бой украинца в супертяжелом весе должен был пройти 25 мая против камерунца Карлоса Такама в американском Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

Менеджер боксера Эгис Климас сообщил, что после травмы украинец ориентировочно вернется на ринг в сентябре.

Теги:   Бокс Александр Усик

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