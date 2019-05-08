Усик обратился к поклонникам бокса из-за отмены боя с Такамом
Украинский боксер Александр Усик записал видеообращение к фанатам из-за отмены боя с камерунцем Карлосом Такамом.
"Плохая новость у нас: дебют в супертяжелом весе на 25 мая отменяется в связи с тем, что я получил травму. Дорогие друзья, простите все за ожидание. Ничего, мы вернемся сильнее. На все воля Божья. Слава Богу за все. У нас все нормально. Хорошее и позитивное настроение. Всем добра", - заявил Усик.
Накануне стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе будет перенесен из-за травмы на тренировке.
Бой украинца в супертяжелом весе должен был пройти 25 мая против камерунца Карлоса Такама в американском Оксон-Хилле (штат Мэриленд).
Менеджер боксера Эгис Климас сообщил, что после травмы украинец ориентировочно вернется на ринг в сентябре.