Усик обошел Ломаченко и стал боксером года по версии еще одного популярного издания Вчера, 23:07 72 Цей матеріал також доступний українською Фото: Александр Усик via Instagram Перед этим Усик стал лучшим боксером по версии ESPN

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик был признан лучшим боксером года по версии Yahoo! Sports.

В финальном голосовании Усик победил чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBA японца Наойя Инуэ.

В борьбе за звание лучшего боксера года Александр Усик опередил своего соотечественника чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко.

Также среди претендентов были Реджис Прогрейс (США), Хосе Карлос Рамирес (США), Сауль Альварес (Мексика), Кларисса Шилдс (США), Эррол Спенс (США), Теренс Кроуфорд (США) и Майки Гарсия (США).

Ранее Александр Усик был признан авторитетным порталом ESPN лучшим боксером 2018 года.

Перед этим авторитетное медиа Sports Illustrated назвало Усика лучшим боксером 2018 вне зависимости от весовой категории.

В июле этого года в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира и обладателем трофея Мухаммеда Али.

11 ноября в Манчестере Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.