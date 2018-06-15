Усик о бое с Гассиевым: Я его боюсь? Самое милое дело - обвинить хохла в беспределе

Украинский чемпион мира в тяжелом весе WBC, WBO Александр Усик опроверг спекуляции о том, что он боится поединка против российского обладателя титулов WBA Super, IBF Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

В интервью Матч ТВ боксер заявил, что пока нет определенности в том, где состоится их бой, но в очередной раз отметил, что для него нет разницы, где проводить поединок. Вместе с тем, он считает, что со спортивной точки зрения было бы справедливо драться в нейтральном месте.

"В общем, идут переговоры, но сегодня до меня дошла какая-то странная информация: вот, мол, ты боишься чего-то. Все уже готовы подписать все документы, но ты и твоя компания из страха этого делать не хотите. Ну, конечно! Самое милое дело – обвинить хохла в беспределе!", - сокрушается Усик.

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Чемпион мира WBC и WBO признался, что не будет возражать, если организаторы суперсерии скажут проводить бой в Москве, но оговорился, что все зависит от ситуации с запретом для украинских спортсменов выступать в России.

Сообщалось, что следующий соперник Гассиева станет известен 18 июня. В этот день в Москве пройдет специальная пресс-конференция, на которой будет назван не только оппонент, но и дата и место следующего поединка российского тяжеловеса.

Накануне промоутер украинца Александр Красюк выразил удивление сообщениям, что американец Эндрю Табити может заменить Усика в бою против Гассиева. Позже сам Усик опроверг слухи о возможной отмене его боя против обладателя поясов WBA Super, IBF.

Финальный бой WBSS в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который должен был пройти 11 мая 2018 года, отложен из-за травмы украинца. Сообщалось, что право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, где он должен пройти, могут передать России.