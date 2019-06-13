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Усик не хочет драться с Поветкиным

Сегодня, 01:45
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Усик не хочет драться с Поветкиным - фото

Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Усик (справа) признал, что промоутеры обсуждали возможность провести бой с Поветкиным

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Александр Усик заявил о том, что не желает драться с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным.

В интервью своему каналу в YouTube боксер признал, что промоутеры обсуждали возможность проведения боя, но, по его словам, эта тема переводится в политику.

«Не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон, из-за чего не хочется проводить этот поединок», — отметил Усик.

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Ранее стало известно, что первый бой Усика в супертяжелом весе против камерунского соперника перенесен из-за его травмы на тренировке.

Возвращение украинского боксера на ринг планируется в сентябре.

На днях промоутер украинца Эдди Хирн дал понять, что поединок боксера в супертяжелом весе против Карлоса Такама, скорее всего, состоится в сентябре.

Теги:   IBF Александр Поветкин Александр Усик Бокс

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