Усик не хочет драться с Поветкиным Сегодня, 01:45 Цей матеріал також доступний українською Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Усик (справа) признал, что промоутеры обсуждали возможность провести бой с Поветкиным Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Александр Усик заявил о том, что не желает драться с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным.



В интервью своему каналу в YouTube боксер признал, что промоутеры обсуждали возможность проведения боя, но, по его словам, эта тема переводится в политику.

«Не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон, из-за чего не хочется проводить этот поединок», — отметил Усик.

Ранее стало известно, что первый бой Усика в супертяжелом весе против камерунского соперника перенесен из-за его травмы на тренировке.

Возвращение украинского боксера на ринг планируется в сентябре.

На днях промоутер украинца Эдди Хирн дал понять, что поединок боксера в супертяжелом весе против Карлоса Такама, скорее всего, состоится в сентябре.

