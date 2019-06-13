Усик не хочет драться с Поветкиным
Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Александр Усик заявил о том, что не желает драться с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным.
В интервью своему каналу в YouTube боксер признал, что промоутеры обсуждали возможность проведения боя, но, по его словам, эта тема переводится в политику.
«Не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон, из-за чего не хочется проводить этот поединок», — отметил Усик.
Ранее стало известно, что первый бой Усика в супертяжелом весе против камерунского соперника перенесен из-за его травмы на тренировке.
Возвращение украинского боксера на ринг планируется в сентябре.
На днях промоутер украинца Эдди Хирн дал понять, что поединок боксера в супертяжелом весе против Карлоса Такама, скорее всего, состоится в сентябре.