Усик назвал главное условие для боя с экс-лучшим боксером мира Сегодня, 19:53 1 Цей матеріал також доступний українською Усик готов драться с Уордом Фото: Александр Усик via Instagram

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, что готов провести бой против бывшего лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда, но главным препятствием на данный момент являются финансовые условия.

Главным условием проведения боя для Уорда является высокий гонорар, сказал Усик в интервью телеканалу 112 Украина.

"Я готов, если он вернется. Но он же тоже хочет условия. Он сказал, что денюжку хочет. Это его главное условие. Он хочет много денюжек", - сказал Усик.

Ранее Усик подтвердил готовность драться с Андре Уордом.

В сентябре прошлого года Уорд принял решение завершить карьеру. Американец сообщил, что его организм не может справляться с очень большими нагрузками, которые требует бокс.

Впоследствии менеджер бывшего лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Джеймс Принс заявил о том, что его клиент не исключает возвращения на ринг ради поединка в том числе с Усиком.

Недавно Александр Усик был признан лучшим боксером 2018 года по версии авторитетного журнала Sports Illustrated.