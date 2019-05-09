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Усик может вернуться на ринг уже в августе - промоутер

Сегодня, 16:17
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Усик может вернуться на ринг уже в августе - промоутер - фото

usykaa / Instagram

К тренировкам Усик сможет вернуться через 5 недель.

Промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александра Усика Эдди Хирн сообщил, что после травмы украинец может вернуться на ринг в августе.

Об этом сообщает BoxingScene.com.

"Он повредил бицепс, но операцию делать не будут. Думаю, он вернется на ринг в августе или около того", - сказал Хирн, добавив, что не понимает, как Усик получил травму: из-за тяжелых тренировок или в бою с соперником.

К тренировкам Усик сможет вернуться через 5 недель.

Накануне стало известно, что первый поединок Усика будет перенесен из-за травмы на тренировке.

Бой украинца в супертяжелом весе должен был пройти 25 мая против камерунца Карлоса Такама в американском Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

Теги:   Бокс Александр Усик

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