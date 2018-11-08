Усик и Беллью провели дуэль взглядов перед боем - видео

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и его соперник в ближайшем поединке 10 ноября Тони Беллью провели дуэль взглядов.
По словам украинского боксера, британский боец - его самый сильный оппонент в карьере пока что.
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Следующий бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере против Тони Беллью. На его кону будут стоять все четыре титула украинца.
По словам Усика, одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Украинский боксер признавался, что чувствует себя здоровым и уверенным в своих силах, а также надеется, что это будет на данный момент лучший бой в его карьере.
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