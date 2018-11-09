Усик и Белью взвесились перед боем - видео

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и его британский соперник Тони Белью взвесились перед боем.
Как сообщает Tribuna.com, соперники уложились в первую весовую категорию. Она допускает вес до 90,718 килограмма.
Украинский боксер оказался легче британского оппонента - 89,811 против 90,265 килограмма.
Накануне абсолютный чемпион мира и его соперник провели дуэль взглядов. По словам первого, это его пока что самый сильный оппонент в карьере.
Бой Усик - Белью состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере. На его кону будут стоять все четыре титула украинца, а также пояс авторитетного журнала The Ring.
По словам Усика, одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
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