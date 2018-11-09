Усик и Белью взвесились перед боем - видео

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и его британский соперник Тони Белью взвесились перед боем.

Как сообщает Tribuna.com, соперники уложились в первую весовую категорию. Она допускает вес до 90,718 килограмма.

Украинский боксер оказался легче британского оппонента - 89,811 против 90,265 килограмма.

Накануне абсолютный чемпион мира и его соперник провели дуэль взглядов. По словам первого, это его пока что самый сильный оппонент в карьере.

Бой Усик - Белью состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере. На его кону будут стоять все четыре титула украинца, а также пояс авторитетного журнала The Ring.

По словам Усика, одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.