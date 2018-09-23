23 сентября 2018, воскресенье

Усик и Белью впервые встретились и провели дуэль взглядов - видео

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Александр Усик и Тони Белью провели первую дуэль взглядов
Фото: Александр Усик via Facebook

Александр Усик и Тони Белью провели первую дуэль взглядов

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик впервые встретился со своим будущим соперником британцем Тони Белью.

Как сообщает фан-страница LOMUS в Facebook, это произошло во время вечера бокса в Лондоне на стадионе Уэмбли перед боем Энтони Джошуа и Александра Поветкина. Боксеры поднялись в ринг, где провели первую дуэль взглядов.

Уже 24 сентября в Лондоне должна состояться первая пресс-конференция с участием Усика и Белью.

Сообщалось, что поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и британцем за все четыре титула украинца состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере.

Сразу после прибытия в Лондон к Усику наведались допинг-офицеры, и украинец сдал допинг-тест.

Усику к бою против Белью помогает готовиться украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

Напомним, в главном поединке боксерского вечера 22 сентября в Лондоне британец Энтони Джошуа брутально нокаутировал россиянина Александра Поветкина и защитил свои титулы чемпиона мира.

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