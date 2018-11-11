11 ноября 2018, воскресенье

Усик - Белью. Видео боя

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Усик защитил титулы WBC, WBO, IBF и WBА, а также пояс авторитетного журнала The Ring
Фото: Sky Sports Boxing via Twitter

Усик защитил титулы WBC, WBO, IBF и WBА, а также пояс авторитетного журнала The Ring

В ночь на воскресенье, 11 ноября, на стадионе в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

Своей победой Усик защитил титулы WBC, WBO, IBF и WBА, а также пояс авторитетного журнала The Ring.

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