Усик - Белью. Видео боя

Усик защитил титулы WBC, WBO, IBF и WBА, а также пояс авторитетного журнала The Ring

В ночь на воскресенье, 11 ноября, на стадионе в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

Своей победой Усик защитил титулы WBC, WBO, IBF и WBА, а также пояс авторитетного журнала The Ring.

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