Усик - Белью. Онлайн-трансляция боя

Победитель боя будет абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе

Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

НВ следит за ходом поединка между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тони Белью, а также за событиями вокруг него.

Онлайн-трансляция боя в первом тяжелом весе между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и Тони Белью состоится в британском Манчестере 10 ноября в 22.30 по киевскому времени.

Поединок определит обладателей титулов WBC, WBO, IBF и WBА, а также пояса авторитетного журнала The Ring.

Александр Усик (31 год): провел 15 поединков на профессиональном ринге. Побеждал 15 раз (11 - нокаутом).

Тони Белью (35 лет): провел 34 боя среди профессионалов. Выиграл 31 поединок (21 - нокаутом), два проиграл и один свел вничью.

Прогнозы большинства экспертов и наблюдателей сводятся к тому, что фаворит боя - Усик. Коэффициент на его победу от авторитетной букмекерской конторы William Hill составляет 1,17. Успех Белью оценивается в 5,50, ничья - в 29,00.

Победа украинца нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника соответствует коэффициенту 1,83, по решению судей или техническим решением - коэффициенту 2,75.

Успех британца нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника соответствует коэффициенту 6,50, по решению судей или техническим решением - коэффициенту 15,00.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

А накануне - взвесились. По итогам церемонии соперники уложились в первую весовую категорию. Она допускает вес до 90,718 килограмма. Украинский боксер оказался легче британского оппонента - 89,811 против 90,265 килограмма.

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