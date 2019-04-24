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Умерла боксерша сборной Украины

Сегодня, 17:50
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Умерла боксерша сборной Украины - фото

Юлия Лясота via Facebook

Спортсменка умерла после операции

В реанимации городской больницы Хмельницкого умерла боксерша сборной Украины Юлия Лясота.

По словам главного врача больницы Владимира Розгонюка, состояние 33-летней спорстменки не улучшалось, и утром она скончалась, сообщает портал Є.

Боксерше стало плохо на турнире в Польше. По приезду в Украину ей поставили диагноз "тромбоз сосудов печени, синдром Бадда-Киари" и сделали операцию.

В 2017-м году Лясота получила звание "Мастер спорта Украины" и выступала за сборную страны. В ее послужном списке победы на европейских соревнованиях.

Спортсменка также играла на профессиональном уровне за гандбольный клуб Хмельничанка. 8 апреля в зоне ООС погиб ее отец Николай Неживый. У боксерши остались 11-летний сын и мать.

Ранее скончался легендарный бывший защитник Динамо 1970-х годов Виктор Матвиенко.

Теги:   Сборная Украины Бокс

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