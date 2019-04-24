Умерла боксерша сборной Украины
В реанимации городской больницы Хмельницкого умерла боксерша сборной Украины Юлия Лясота.
По словам главного врача больницы Владимира Розгонюка, состояние 33-летней спорстменки не улучшалось, и утром она скончалась, сообщает портал Є.
Боксерше стало плохо на турнире в Польше. По приезду в Украину ей поставили диагноз "тромбоз сосудов печени, синдром Бадда-Киари" и сделали операцию.
В 2017-м году Лясота получила звание "Мастер спорта Украины" и выступала за сборную страны. В ее послужном списке победы на европейских соревнованиях.
Спортсменка также играла на профессиональном уровне за гандбольный клуб Хмельничанка. 8 апреля в зоне ООС погиб ее отец Николай Неживый. У боксерши остались 11-летний сын и мать.
Ранее скончался легендарный бывший защитник Динамо 1970-х годов Виктор Матвиенко.