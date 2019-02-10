Украинский непобедимый боксер объявил о возвращении на ринг Сегодня, 01:12 512 Цей матеріал також доступний українською Тарас Шелестюк via Twitter Соперник Шелестюка пока что неизвестен Тарас Шелестюк via Twitter

Украинский боксер первого среднего веса Тарас Шелестюк объявил о возвращении на ринг 9 марта.



На своей странице в Instagram 33-летний бронзовый призер Олимпиады-2012 сообщил, что поединок состоится в американском Ориндже.

Кто будет соперником чемпиона мира 2011-го года, пока неизвестно. В январе полусредневес рассказал, что ведет переговоры с промоутером о следующем поединке в марте.

По словам боксера, который выиграл 16 боев из 16-ти на профи-ринге, он хочет драться с американцами Эрролом Спенсом, Майком Альварадо и Крисом Алгиери.

Свой предыдущий поединок Шелестюк провел в июле 2017-го года, в котором нокаутировал мексиканца Хесуса Родригеса.

В ноябре 2016-го года украинец одержал 15-ю подряд победу на профессиональном ринге, выиграв единогласным решением судей у американца Хайме Эрреры.