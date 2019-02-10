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Украинский непобедимый боксер объявил о возвращении на ринг

Сегодня, 01:12
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Тарас Шелестюк via Twitter

Соперник Шелестюка пока что неизвестен

Украинский боксер первого среднего веса Тарас Шелестюк объявил о возвращении на ринг 9 марта.

На своей странице в Instagram 33-летний бронзовый призер Олимпиады-2012 сообщил, что поединок состоится в американском Ориндже.

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You can’t stop me! I’m back at the ring 🥊 Next fight on March 9th in Orange, CA! Работа продолжается! Увидимся в ринге 9 Марта. #iamTARAS #Shelestyuk #teamShelestyuk #Шелестюк #youcantstopme #March9

Публикация от Shelestyuk Taras (@tarasshelestyuk)

Кто будет соперником чемпиона мира 2011-го года, пока неизвестно. В январе полусредневес рассказал, что ведет переговоры с промоутером о следующем поединке в марте. 

По словам боксера, который выиграл 16 боев из 16-ти на профи-ринге, он хочет драться с американцами Эрролом Спенсом, Майком Альварадо и Крисом Алгиери.

Свой предыдущий поединок Шелестюк провел в июле 2017-го года, в котором нокаутировал мексиканца Хесуса Родригеса.

В ноябре 2016-го года украинец одержал 15-ю подряд победу на профессиональном ринге, выиграв единогласным решением судей у американца Хайме Эрреры.

Теги:   Тарас Шелестюк Бокс

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