Украинский чемпион мира по боксу защитит титул в Киеве 15 апреля, 18:40 632 Цей матеріал також доступний українською Артем Далакян via Facebook Артем Далакян проведет еще одну защиту титула 15 июня Артем Далакян via Facebook

Украинский чемпион мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян будет защищать свой титул в Киеве 15 июня.



Как сообщает промоутерская компания Union Boxing Promotion, свой поединок Далакян проведет с официальным претендентом на это звание Саравутом Таворнхамом (20 побед, одно поражение).

Пока что остается неизвестным, где именно в Киеве и в какое время состоится бой украинского чемпиона мира (18 побед из 18-ти) против представителя Таиланда.

В феврале 2018-го года Далакян одержал победу над американцем Брайаном Вилорией в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе.

В июне того же года чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе провел первую защиту своего титула, победив техническим нокаутом боксера из Таиланда Сиричаи Тайена.

В декабре Далакян во второй раз защитил чемпионский титул WBA в легчайшем весе, нокаутировав доминиканца Грегорио Леброна.