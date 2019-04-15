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Украинский чемпион мира по боксу защитит титул в Киеве

15 апреля, 18:40
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Украинский чемпион мира по боксу защитит титул в Киеве - фото

Артем Далакян via Facebook

Артем Далакян проведет еще одну защиту титула 15 июня

Украинский чемпион мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян будет защищать свой титул в Киеве 15 июня.

Как сообщает промоутерская компания Union Boxing Promotion, свой поединок Далакян проведет с официальным претендентом на это звание Саравутом Таворнхамом (20 побед, одно поражение).

Пока что остается неизвестным, где именно в Киеве и в какое время состоится бой украинского чемпиона мира (18 побед из 18-ти) против представителя Таиланда. 

В феврале 2018-го года Далакян одержал победу над американцем Брайаном Вилорией в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе.

В июне того же года чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе провел первую защиту своего титула, победив техническим нокаутом боксера из Таиланда Сиричаи Тайена.

В декабре Далакян во второй раз защитил чемпионский титул WBA в легчайшем весе, нокаутировав доминиканца Грегорио Леброна.

Теги:   WBA Артем Далакян Бокс

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