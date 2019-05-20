Украинский боксер нокаутом одержал 14-ю победу из 14-ти на профи-ринге — видео Сегодня, 14:31 1857 Цей матеріал також доступний українською boxing-mma.com Богачук выиграл техническим нокаутом в 5-м раунде boxing-mma.com

Украинский боксер в первом среднем весе Сергей Богачук нокаутировал мексиканца Фредди Эрнандеса.

Богачук отправил 40-летнего соперника в нокдаун во втором раунде, после чего уже в пятом победил того благодаря техническому нокауту.Тем самым украинский средневес выиграл свой 14-й поединок на профессиональном ринге из 14-ти, который состоялся в Голливуде (США).Накануне американский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер защитил титул, отправив в нокаут своего соотечественника Доминика Бризила в первом раунде.Уайлдер захватил инициативу с первых секунд, а в конце первого раунда попал Бризилу в челюсть прямым ударом правой, отправив того в нокаут.