Украинский боксер нокаутом одержал 14-ю победу из 14-ти на профи-ринге — видео
Сегодня, 14:31
1857
Украинский боксер в первом среднем весе Сергей Богачук нокаутировал мексиканца Фредди Эрнандеса.
Накануне американский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер защитил титул, отправив в нокаут своего соотечественника Доминика Бризила в первом раунде.Уайлдер захватил инициативу с первых секунд, а в конце первого раунда попал Бризилу в челюсть прямым ударом правой, отправив того в нокаут.