Андрей Зубов
Реальная история. Чей был Крым?
Александр Пасховер
Зловещие знаки украинской инаугурации
Иван Яковина
Большая сделка Трампа и Путина. Чего ждать Украине?
Тревис Бредберри
9 вещей, которые уничтожат вашу карьеру
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Украинский боксер нокаутом одержал 14-ю победу из 14-ти на профи-ринге — видео

Сегодня, 14:31
1857
Цей матеріал також доступний українською
Украинский боксер нокаутом одержал 14-ю победу из 14-ти на профи-ринге — видео - фото

boxing-mma.com

Богачук выиграл техническим нокаутом в 5-м раунде

Украинский боксер в первом среднем весе Сергей Богачук нокаутировал мексиканца Фредди Эрнандеса.

Богачук отправил 40-летнего соперника в нокдаун во втором раунде, после чего уже в пятом победил того благодаря техническому нокауту.
Тем самым украинский средневес выиграл свой 14-й поединок на профессиональном ринге из 14-ти, который состоялся в Голливуде (США).
Накануне американский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер защитил титул, отправив в нокаут своего соотечественника Доминика Бризила в первом раунде.Уайлдер захватил инициативу с первых секунд, а в конце первого раунда попал Бризилу в челюсть прямым ударом правой, отправив того в нокаут.

Теги:   Бокс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Бокс

Вчера, 16:27

img
Непобежденный американский боксер нокаутировал соперника в первом раунде — видео
4590
Бокс

Сегодня, 14:31

img
Украинский боксер нокаутом одержал 14-ю победу из 14-ти на профи-ринге — видео
1821

Главное

IT-индустрия

Сегодня, 09:40

img
Схватка гигантов. Google приостановила сотрудничество с Huawei
Политика

Сегодня, 17:38

img
День громких решений и отставок. Инаугурация Зеленского — онлайн
Политика

Вчера, 21:15

img
Зеленский прибыл на репетицию инаугурации — видео