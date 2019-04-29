Украинский боксер победил в бою за звание претендента на чемпионский пояс - видео Сегодня, 15:35 922 Цей матеріал також доступний українською Виктор Постол via Facebook Виктор Постол получил шанс вернуть титул WBC Виктор Постол via Facebook

Украинский боксер в первом полусреднем весе Виктор Постол победил француза Мохаммеда Мимуна и стал перендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC.

Поединок продолжался 12 раундов и украинец одержал уверенную победу по решению судей. Все отдали предпочтение Постолу - 98:92, 97:93, 99:91.

Постол стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), принадлежащий американцу Хосе Рамиресу.

В 2016 году Виктор Постол лишился титула чемпиона мира по боксу по версии WBC, проиграв американцу Теренсу Кроуфорду.

В 2018 году Виктор Постол проиграл шотландцу Джошу Тейлору в бою за пояс WBC Silver.