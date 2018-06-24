Украинский экс-чемпион мира по боксу уступил своему сопернику в борьбе за пояс WBC

Украинский экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Виктор Постол проиграл шотландцу Джошу Тейлору в бою за пояс WBC Silver, сообщает Sport Arena.

Украинец в некоторых моментах поединка владел инициативой, и иногда очевидно переигрывал шотландца по точности и качеству ударов, однако в заключительных раундах более молодой боксер провел несколько мощных атак, одна из которых привела в нокдаун Постола в десятом раунде.

Клинчами Виктор довел бой до конца, но это его не спасло. Судьи признали Тейлора победителем. К тому же с довольно неожиданным отрывом в счете - 117:110, 118:110 и 119:108.

Таким образом Постол снова не смог стать претендентом на титул.

Ранее он оценил себя как самого сильного соперника в карьере шотландца.

На ринг украинец не выходил из сентября прошлого года, тогда он победил узбекского боксера Джамшидбека Наджмитдинова. Затем Постол должен был побороться за чемпионский титул с американцем Регисом Програисом в Майами, но травмировал палец и бой отменили.