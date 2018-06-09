Украинский экс-чемпион мира по боксу оценил себя как самого сильного соперника в карьере будущего оппонента

Украинский экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол считает себя самым сильным соперником в карьере его оппонента британца Джоша Тейлора.

Сейчас боксёр заканчивает подготовку к поединку, который состоится 23 июня на родине Джоша - Шотландии.

"Не могу сказать, что родные трибуны будут как-то давить на Тейлора. Настоящий давление на него сделает то, что он будет боксировать с сильнейшим соперником в его карьере", - рассказал Постол в интервью телеканалу XSPORT.

Виктор считает, что имеет хороших спарринг-партнёров и готов к любому развитию событий. К тому же он подчеркивает, что нокаут для него - это не самое главное в бою. Хотя, по мнению украинца, его молодой соперник пойдёт именно таким путём.

В случае победы над Тейлором Постол станет обязательным претендентом на титул WBC, которым сейчас владеет американец Хосе Рамирес.

На ринг украинец не выходил из сентября прошлого года, тогда он победил узбекского боксера Джамшидбека Наджмитдинова. Затем Постол должен был побороться за чемпионский титул с с американцем Регис Програисом в Майами, но травмировал палец и бой отменили.