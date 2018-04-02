Украинский чемпион мира по боксу договорился о защите титула в Киеве

Артем Далакян (в центре) первую защиту своего титула проведет в Киеве

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян проведет первую защиту своего титула в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт промоутерской компании украинского боксера Union Boxing Promotions. Далакян проведет бой против тайца Сиричаи Тайена 17 июня 2018 года на вертолетной площадке КВЦ Парковый под открытым небом.

В андеркарте этого поединка также состоятся рейтинговые бои, о которых будет сообщено дополнительно.

Отметим, что Тайен имеет в своем активе 50 побед при трех поражениях, 35 боев он выиграл досрочно. Далакян выиграл все свои 16 боев на профи-ринге, 11 из них - досрочно.

В феврале Далакян одержал победу над американцем Брайаном Вилорией в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в самом легком весе (до 50,8 кг).

Далакян стал третьим украинцем после Василия Ломаченко и Александра Усика, который является действующим чемпионом мира по боксу. Всего же Далакян стал 11-м украинским чемпионом мира в истории.

После победы над Вилорией Далакян заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом, а собирается встретиться с другими чемпионами дивизиона и двигаться к званию абсолютного чемпиона мира.