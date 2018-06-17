Украинский боксер защитил титул чемпиона мира

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян провел первую защиту своего титула.

Она состоялась в Киеве на вертолетной площадке КВЦ Парковый. Соперником Далакяна был боксер из Таиланда Сиричаи Тайен. Украинец владел инициативой на протяжении всего боя, заставляя соперника уходить в глухую оборону. Три раза за поединок Тайен оказывался в нокдауне, но каждый раз находил силы подняться. В восьмом раунде затяжная атака Далакяна завершилась несколькими мощными ударами в голову сопернику, и арбитр решил остановить бой - победа украинца техническим нокаутом.

Далакян впервые защитил свой титул чемпиона мира и пока еще не имеет поражений на профи-ринге при 17 победах (12 - нокаутом).

В феврале Далакян одержал победу над американцем Брайаном Вилорией в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в самом легком весе (до 50,8 кг).

Далакян стал третьим украинцем после Василия Ломаченко и Александра Усика, который является действующим чемпионом мира по боксу. Всего же Далакян стал 11-м украинским чемпионом мира в истории.

После победы над Вилорией Далакян заявил, что не намерен останавливаться на достигнутом, а собирается встретиться с другими чемпионами дивизиона и двигаться к званию абсолютного чемпиона мира.

НВ