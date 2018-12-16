Украинский боксер во второй раз защитил титул чемпиона мира Сегодня, 12:16 171 Цей матеріал також доступний українською Далакян победил техническим нокаутом в 6-м раунде Фото: Артем Далакян via Instagram

Украинский боксер Артем Далакян (18-0, 13 КО) во второй раз защитил чемпионский титул WBA в легчайшем весе (до 50,8 кг), нокаутировав доминиканца Грегорио Леброна (21-5, 16 КО).

Далакян активно начал бой и уже во втором раунде Леброн побывал в нокдауне. Украинец имел преимущество на протяжении всего поединка.

В шестом раунде Далакян отправил Леброна еще три раза в нокдан, после чего рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Видео решающих нокдаунов в победном бою Далакяна

В феврале 2018 года Далакян одержал победу над американцем Брайаном Вилорией в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе.

В июне этого года чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Далакян провел первую защиту своего титула, победив техническим нокаутом боксера из Таиланда Сиричаи Тайена.