Украинский боксер узнал соперника в поединке за титул чемпиона мира

Украинский боксер в среднем весе Сергей Деревянченко поспорит за титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF) с Дэниэлом Джейкобсом.

Как сообщает Vringe.com, промоутеры боксеров получили письма от IBF с предложением незамедлительно начать переговоры по поводу проведения боя.

Стороны должны договориться до 11 июля. В случае неудачных переговоров, будут назначены промоутерские торги, которые предусматривают равное распределение призового фонда между соперниками.

"Прежде всего я хочу, чтобы парни осознали — в IBF предложили им разыграть вакантный титул. Планирую в течение ближайших дней провести встречу с обоими бойцами. Хочу сделать так, чтобы условия были максимально комфортными как для одного, так и для другого", - заявил менеджер Кит Коннолли, сотрудничающий и с Деревянченко, и с Джейкобсом.

На днях тренер украинского боксера Андре Розье сказал, что его подопечный будет драться за чемпионский пояс IBF в конце августа или в начале сентября 2018 года.

Ранее стало известно, что Международная федерация бокса лишила титула IBF казахского боксёра Геннадия Головкина из-за того, что он отказался драться с Сергеем Деревянченко.