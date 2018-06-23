Украинский боксёр выехал в ринг верхом на лошади и техническим нокаутом победил колумбийца

Денис Беринчик еще не потерпел ни одного поражения на профи-ринге

Украинский боксер чемпион WBO Oriental в лёгком весе Денис Беринчик не только удивил всех оригинальным выходом в ринг верхом на лошади, но и техническим нокаутом победил колумбийца Хосе Луиса Прието, сообщает Sport Arena.

В ринге украинец был заметно быстрее соперника, он хорошо передвигался и точно наносил удары с разных позиций. В результате 38-летний Прието не имел никаких шансов и капитулировал в шестом раунде.

Стоить отметить, что Денис Беринчик пока еще не потерпел ни одного поражения на профи-ринге.

До этого соперник украинца три с половиной года не дрался против боксеров, у которых больше побед, чем поражений, а в последний раз выходил на ринг около года назад.

Ранее Беринчик рассказал, что планирует провести бой в начале июня в Киеве.

Также украинец сообщил , что мог бы подняться на три весовые категории и провести поединок против чемпиона мира в смешанных боевых искусствах Конора Макгрегора, подчеркнув, что хотел бы драться именно в октагоне по правилам ММА, а не в боксерском ринге.