Украинский боксер стал претендентом на титул чемпиона мира среди молодежи

Владислав Сиренко поборется за первый титул в профессионалах

Перспективный украинский супертяж Владислав Сиренко стал претендентом на титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC.

Как сообщил тренер боксера Джеймс Али Башир в интервью Boxing News, бой состоится в июне, соперник пока неизвестен.

Отметим, что Сиренко провел уже шесть боев на профи-ринге, во всех одержав победы и пять поединков закончив досрочно. В последнем бою 17 марта украинец нокаутировал венгра Ласло Тота.

До перехода в профессионалы Сиренко боксировал во Всемирной серии бокса за Украинских Атаманов.