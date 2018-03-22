Украинский боксер стал претендентом на титул чемпиона мира среди молодежи

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Владислав Сиренко поборется за первый титул в профессионалах
Фото: Kalakoda Prоmotions

Владислав Сиренко поборется за первый титул в профессионалах

Перспективный украинский супертяж Владислав Сиренко стал претендентом на титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC.

Как сообщил тренер боксера Джеймс Али Башир в интервью Boxing News, бой состоится в июне, соперник пока неизвестен.

Отметим, что Сиренко провел уже шесть боев на профи-ринге, во всех одержав победы и пять поединков закончив досрочно. В последнем бою 17 марта украинец нокаутировал венгра Ласло Тота.

До перехода в профессионалы Сиренко боксировал во Всемирной серии бокса за Украинских Атаманов.

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