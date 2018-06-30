Украинский боксер оценил шансы Усика в бою против Гассиева

Украинский боксер полутяжелого веса Вячеслав Шабранский оценил шансы чемпиона мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александра Усика и обладателя поясов WBA Super, IBF Мурата Гассиева на победу в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Как сообщил украинец в интервью ESNEWS, в свое время он спарринговал с обоими бойцами и не может выделить фаворита, но болеть будет за Усика.

"Я спарринговал с обоими. Это будет бой с шансами 50 на 50. Конечно же, я буду болеть за Усика. Cпарринговал с Усиком довольно давно, сейчас он вырос, очень опасный боец, скоростной и неудобный. Ожидаю, что оба будут готовы на 12 раундов", - сказал Шабранский.

Накануне Усик заявил, что поедет в Москву, чтобы победить Гассиева. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России заявил о том, что финальный бой WBSS состоится 21 июля в Москве. Позже стало известно, что в контракте предусмотрен реванш, который пройдет уже не на территории РФ.

Сам Шабранский в ноябре прошлого года потерпел поражение в бою за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO с россиянином Сергеем Ковалевым.