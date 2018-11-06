Украинский боксер объяснил, почему у Усика нет перспектив в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Деревьянченко считает, что в абсолютного чемпиона мира Александра Усика нет перспектив в супертяжелом весе.

По мнению Деревянченко, в Олекандра Усика мало перспектив в супертяжелом весе, потому что он слишком маленький для такой весовой категории, сообщает VideoBoxing.

Однако, боксер также отметил, что все возможно, и такой легендарный боксер как Эвандер Холифилд доказал, что можно добиться успеха в супертяжелом весе, перейдя с более низкой весовой категории.

"Посмотрите на Джошуа, Уайлдера. Джошуа - вообще машина. Саня техничнее может, но все 12 раундов с таким атлетом боксировать... Надо таким же быть", - сказал Деревянченко.

Также Деревянченко заявил, что будущий соперник Александра Усика Тони Белью лучше, чем Мурат Гассиев, которого украинский боксер победил в финале Всемирной боксерськой суперсерии (WBSS).

"Это будет непростой бой для Усика. Беллью - более опытный, он много выигрывал в топовых боксеров. Конечно, буду болеть за Усика, держать кулаки, но это бой 50 на 50", - сказал Деревянченко.

Напомним, 28 октября украинский боксер Сергей Деревянченко потерпел поражение в поединке против американца Даниэля Джейкобса и не сумел стать чемпионом мира по версии IBF в среднем весе.

Следующий бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика состоится 10 ноября 2018 в английском Манчестере против Тони Белью. На его кону будут стоять все четыре титула украинца.

По словам Усика, одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.