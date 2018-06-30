Украинский боксер нокаутировал конголезца и завоевал первый титул в карьере - видео

Владислав Сиренко выиграл восьмой бой на профи-ринге

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко завоевал первый титул в профессиональной карьере.

В своем восьмом поединке на профи-ринге, который проходил в Кейптауне (ЮАР), украинец в первом раунде нокаутировал конголезца Дидье Найфа. Судья остановил поединок, поскольку африканец с первых секунд боя не смог отвечать на атаки Сиренко.

После этой победы Сиренко завоевал титул WBF International. Украинец выиграл все свои восемь боев на профи-ринге, семь из которых - нокаутом.

До перехода в профессионалы Сиренко боксировал во Всемирной серии бокса за Украинских Атаманов.

НВ