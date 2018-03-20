Украинский боксер Гвоздик признался в недооценке своего последнего соперника

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик признался, что недооценил своего последнего соперника Мехди Амара.

Как заявил небитый украинец в интервью Boxingtalk, этот бой он считает худшим в своей профессиональной карьере.

"Думаю, бой с Амаром был худшим в моей профессиональной карьере. Не знаю, что произошло, и не хочу сейчас оправдываться. Я был хорошо готов, мы сделали много подготовительной работы. Но важно не сколько ты делаешь, а что ты конкретно делаешь. Возможно, я где-то проделал не ту работу, упустил какие-то детали", - сказал украинец.

Гвоздик считает, что Амар, будучи явным аутсайдером поединка, показал себя с лучшей стороны, в то время как он сам – с худшей.

"Это был бой, когда фаворит показал себя худшего, а оппонент – себя лучшего. Но надо отдать должное Амару – он хорошо поработал в тот вечер и здорово дрался, несмотря на прогнозы болельщиков и экспертов. Да и я недооценил его. Я посмотрел три или четыре его боя, но в наш вечер он действовал иначе", - добавил боксер.

Накануне украинский боксер единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC. При этом, впервые он провел все 12 раундов в профи карьере. По итогам поединка судьи отдали ему победу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111.

Теперь Гвоздик стал обязательным соперником чемпиона по версии WBC. Пока этим поясом владеет Адонис Стивенсон, однако 19 мая в Монреале он будет боксировать с претендентом на титул Баду Джеком.

Перед этим стало известно, что команда украинца обратилась к Всемирной боксерской организации (WBO) с просьбой назначить его официальным претендентом на бой против российского чемпиона по этой версии Сергея Ковалева.