Украинский боксер бросил вызов Конору Макгрегору

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Денис Беринчик уверен в своей победе в октагоне над Конором Макгрегором
Фото: K2 Promotions via Facebook

Денис Беринчик уверен в своей победе в октагоне над Конором Макгрегором

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик бросил вызов чемпиону мира UFC бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору.

В интервью Luckypunch.net украинец сообщил, что мог бы подняться на три весовых категории и провести поединок против ирландца. Беринчик подчеркнул, что хотел бы именно бой в октагоне по правилам смешанных единоборств, а не в боксерском ринге.

"Но если бы мы встретились в октагоне, тогда ему бы не поздоровилось. Конор Макгрегор, ты меня слышал?", - сказал Беринчик.

Украинский боксер на этот момент провел на профи-ринге восемь боев, во всех одержав победы (пять раз досрочно). Беринчик намерен стать чемпионом мира в легком весе.

Отметим, что Макгрегор не выступал в UFC больше года, но вскоре намерен вернуться. В последнем своем бою ирландец встретился в ринге с американцем Флойдом Мейвезером и проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.

 

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