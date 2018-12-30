Ударная волна. Как Украина утвердила свой имидж родины великих боксеров Сегодня, 08:19 2 Цей матеріал також доступний українською Василий Ломаченко - один из самых титулованных боксеров независимой Украины Фото Наталья Кравчук / НВ

Автор Екатерина Иванова

После эры братьев Кличко в украинском боксе начался новый триумфальный этап - страна встречает 2019 год сразу с четырьмя действующими чемпионами мира в этом виде спорта, пишет журнал Новое Время.

В ночь на 2 декабря украинский боксер Александр Гвоздик одержал победу над канадцем Адонисом Стивенсоном. Так 31‑летний уроженец Харькова стал четвертым действующим чемпионом мира из Украины следом за Василием Ломаченко, чемпионом мира по версии WBA в легком весе, Александром Усиком, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, и Артемом Далакяном, чемпионом мира по версии WBA в наилегчайшем весе.

Теперь по количеству чемпионов в разных весовых категориях Украина занимает четвертое место в мире, пропуская вперед лишь США, Мексику и Великобританию.

В Украине выросла достойная смена братьям Кличко, которые в этом году впервые не вышли на ринг

В Украине выросла достойная смена братьям Кличко, которые в этом году впервые не вышли на ринг, отмечает Сергей Долбилов, режиссер и автор документальных фильмов об украинском боксе. 2018 год Украина начала с двумя чемпионами - Усиком и Ломаченко, у которых было по одному чемпионскому поясу. 2019‑й страна встречает уже с четырьмя чемпионами мира, и суммарно у этой четверки уже восемь чемпионских поясов.

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При этом Ломаченко и Усик входят в пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного американского журнала о боксе The Ring, занимая первое и четвертое места соответственно. В этом году Усик, первый абсолютный украинский чемпион в истории бокса, назван также лучшим боксером года по версии ESPN, крупнейшего американского кабельного спортивного телеканала.

"Украина может очень гордиться тем, чего добились ее бойцы в 2018 году, - отмечает в разговоре с НВ британский спортивный журналист Джон Распанти. - Они заставили ассоциировать вашу страну с боксом, и их влияние в спорте продолжает расти".

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Непокоренные

Все украинские действующие чемпионы мира в прошлом боксеры-любители. Они почти сверстники, выступали вместе на Олимпиадах в Пекине в 2008‑м и в Лондоне в 2012‑м, а также все нынешние чемпионы (за исключением Далакяна) блистали в составе полупрофессиональной боксерской команды Украинские атаманы, созданной Украинской федерацией бокса.

"На бокс в Киеве ходят плюс-минус 1,5 тыс. человек, а тогда на Усика, Гвоздика и Ломаченко впервые собрался целый Дворец спорта [10 тыс. человек], - вспоминает Сергей Брыль, ринг-анонсер и шоумен. - Люди сидели в проходах, это был абсолютно другой уровень бокса".

Закалившись в боях на любительском ринге, позже они так же синхронно перешли в профессиональную лигу, где закономерно показали отменный результат. "Наше время пришло", - улыбается Далакян.

Владимир Золотарев, первый тренер братьев Кличко, который позже работал и с Далакяном, объясняет успехи украинских спортсменов тем, что они стремятся в первую очередь побеждать и не гонятся за высокими гонорарами.

"Выходя боксировать, я не думаю, сколько получу, - признается Усик. Кайфую от самого процесса, я обожаю его".

Взлет украинских боксеров - заслуга их тренеров, чья преданность делу граничит с фанати­змом

Ломаченко, мастерством которого восхищаются звезды мирового бокса, в недавнем интервью НВ говорил, что в его сознании бокс не стал бизнесом: он не гонится за баснословными гонорарами, соглашаясь на хорошо оплачиваемые, но неперспективные бои, важные с точки зрения карьеры.

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Взлет украинских боксеров - заслуга их тренеров, чья преданность делу граничит с фанати­змом, утверждают эксперты. И в первую очередь отмечают Анатолия Ломаченко, известного своими авторскими методиками, а также использующего все передовые техники современного бокса. Он тренирует не только своего сына Василия Ломаченко, но и консультирует некоторых других украинских боксеров, включая Усика и Гвоздика.

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Спорт для бедных

Успех украинцев в боксе предопределен ментально - так считает Михаил Завьялов, президент Национальной лиги профессионального бокса Украины. Мол, бойцовский характер - отличительная черта соотечественников.

Хотя причина, по которой в стране процветает самый популярный среди силовых видов спорта, вовсе не позитивна - это незавидная экономическая ситуация в стране. "Бокс - спорт бедных", - констатирует Завьялов, в прошлом - опытный тренер.

Значительную роль в успехах нынешних украинских чемпионов сыграл мировой триумф братьев Кличко

Для многих мальчишек из небогатых семей это реальный шанс войти в клуб миллионеров. "Когда я начинал, у меня даже боксерок не было, тренировался босиком", - утверждает мэр Киева, звездный боксер Виталий Кличко, чье состояние, по оценкам журнала Forbes, составляет $85 млн. Теперь, по завершении собственной спортивной карьеры, он также считает первопричиной побед украинских спортсменов их желание, гораздо более сильное, чем у конкурентов, побеждать.

Многие эксперты убеждены: значительную роль в успехах нынешних украинских чемпионов сыграл мировой триумф братьев Кличко. В то же время Завьялов, до 1992 года тренировавший отечественную олимпийскую сборную, утверждает, что украинцы задавали высокий стандарт бокса еще в СССР. Так, в 1980‑е половина сборной по боксу была родом из Украины. А за время независимости успехи украинского бокса не только не растеряли, но и преумножили.

“Я бываю на всех мировых конгрессах - везде к нам огромное уважение и почтение”, - говорит Завьялов.

Старший из братьев Кличко, Виталий, пробыл в статусе чемпиона мира в супертяжелом весе почти восемь лет, а младший, Владимир, - все 12 лет, и это был абсолютный рекорд в мировом боксе: так долго удерживать чемпионство не удавалось ни одному супертяжу.

Слава братьев Кличко не только повлияла на создание позитивного имиджа Украины в мире, но и стала примером для нынешнего поколения чемпионов. Глядя на них, на ринг выходили все новые и новые молодые боксеры с тем, чтобы одержать убедительную победу. И сегодня в украинской истории спорта уже 12 боксеров — чемпионов мира. Причем практически все, кто получил пояс недавно, в частности абсолютный чемпион Усик, признают, что “выросли на поединках братьев Кличко”.

Теперь уже для Усика старший Кличко не жалеет комплиментов, называя его в беседе с НВ “талантливейшим спортсменом, у которого великое будущее”.

Ну а сам Усик уже становится кумиром для молодых спортсменов. “Представьте, как молодые ребята из Украины говорят: “Я хочу быть новым Ломой! Я хочу быть следующим Усиком”, — говорит Эдди Хирн, британский промоутер. — Таким образом вы взращиваете бокс из любительского уровня. А Украина всегда была очень сильной на любительском ринге”.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое время - №48 от 27 декабря 2018 года.