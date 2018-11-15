У Усика появился вариант остаться в своем весе

Александр Усик может провести вторую защиту всех своих титулов в тяжелом весе

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил, что украинец может провести еще один бой в своей весовой категории.

В интервью Youtube-каналу VideoBoxing Красюк рассказал, что, скорее всего, Усик перейдет в хэвивейт, но один вариант может заставить его остаться - бой против экс-лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда.

"Планируем, что следующий бой будет не в крузервейте. Но у нас есть еще один вариант, который пришел на повестку дня совсем недавно. Есть американский боксер, который высказался о возможности провести поединок с Усиком в первом тяжелом весе. Андре Уорд", - сказал Красюк.

Промоутер продолжил, что Уорд сам должен предложить такой бой, он не будет уговаривать американца встретиться с Усиком.

"Человек ушел из бокса, Белью тоже уходил уже. Его можно вернуть, но пускай уже сам возвращается. Это должна быть его инициатива. Состоянием на сегодня, нас интересует супертяжелый вес", - добавил Красюк.

В ночь на воскресенье, 11 ноября, в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После победы над Тони Белью Александр Усик заявил, что провел свой лучший на данный момент бой, но дальше хочет отдохнуть. Британский супертяжеловес Диллиан Уайт уже бросил вызов абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику.

Позже команда Усика сообщила, что украинец не будет проводить бой с россиянином Денисом Лебедевым, но может встретиться с российским супертяжем Александром Поветкиным.

Что касается Уорда, то в сентябре прошлого года он принял решение завершить карьеру. Американец сообщил, что его организм больше не может справляться со слишком большими нагрузками, которые требует бокс.

В последнем своем поединке Уорд нокатутом победил россиянина Сергея Ковалева.