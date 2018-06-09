09 июня 2018, суббота

Тренер украинского боксёра назвал возможную дату поединка за чемпионский титул IBF

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Андре Розье хочет, чтобы соперником Сергея Деревянченко стал Джермалл Чарло
Фото: Sergey Derevyanchenko via Facebook

Андре Розье хочет, чтобы соперником Сергея Деревянченко стал Джермалл Чарло

Тренер Сергея Деревянченко Андре Розье сказал, что его подопечный будет драться за чемпионский пояс IBF в конце августа или в начале сентября 2018 года, сообщает boxingscene.

Наставник украинца хотел бы увидеть в ринге с Деревянченко чемпиона мира в первом среднем весе Джермалла Чарло. По словам тренера, пришел момент, когда Сергею надо получить результат от своей многолетней работы.

"Он никогда не жалуется, настойчиво работает и заслужил победу", - подчеркивает Розье.

Ранее стало известно, что Международная федерация бокса лишила титула казахского боксёра Геннадия Головкина из-за того, что он отказался драться с Сергеем Деревянчеко.

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