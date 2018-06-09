Тренер украинского боксёра назвал возможную дату поединка за чемпионский титул IBF

Андре Розье хочет, чтобы соперником Сергея Деревянченко стал Джермалл Чарло

Тренер Сергея Деревянченко Андре Розье сказал, что его подопечный будет драться за чемпионский пояс IBF в конце августа или в начале сентября 2018 года, сообщает boxingscene.

Наставник украинца хотел бы увидеть в ринге с Деревянченко чемпиона мира в первом среднем весе Джермалла Чарло. По словам тренера, пришел момент, когда Сергею надо получить результат от своей многолетней работы.

"Он никогда не жалуется, настойчиво работает и заслужил победу", - подчеркивает Розье.

Ранее стало известно, что Международная федерация бокса лишила титула казахского боксёра Геннадия Головкина из-за того, что он отказался драться с Сергеем Деревянчеко.