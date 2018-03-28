Тренер российского боксера пообещал Усику короткий вечер, если украинец будет драться так же, как с Бриедисом

Тренер чемпиона IBF и WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес заявил о том, что украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBC Александра Усика ожидает короткий вечер, если он будет драться с россиянином так же, как и против Майриса Бриедиса.

В комментарии BoxingScene Санчес заявил о том, что команда Гассиева ожидает проведения финального поединка Всемирной суперсерии 11 мая, а сам боксер уже в течение двух недель готовится к бою.

Тренер выразил сомнения, что латвиец представлял опасность для украинца, а также признался, что ожидал от Усика лучшего бокса, движений и работы на длинной дистанции.

"Если он будет драться так же, как и против Бриедиса, это будет короткий вечер, хотя я не думаю, что это повторится", - считает Санчес.

28 января в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинец победил в Риге латвийца и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

Следующий бой Усик проведет 11 мая в финале WBSS против россиянина Мурата Гассиева, который в своем полуфинале победил кубинца Юньера Дортикоса. Украинец уже приступил к подготовке к бою в Барселоне.