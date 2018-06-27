Тренер потенциального соперника украинца анонсировал бой Ломаченко - Гарсия

Тренер чемпиона мира WBC в легком весе Майки Гарсии Роберт Гарсия сообщил, что бой его младшего брата с украинским обладателем титула по версии WBA в легком весе Василием Ломаченко обязательно состоится.
В комментарии Behind The Gloves он заявил, что промоутер украинца Боб Арум будет раскручивать поединок, "когда придет время", и стороны будут к этому готовы.
По словам Гарсии-старшего, обе команды хотят сделать денежный бой, ради чего, возможно, придется подождать больше времени, чем обычно.
- Читайте также: Ломаченко еще не побеждал по-настоящему сильных боксеров, кроме Линареса - потенциальный соперник украинца
"Но этот бой обязательно состоится", - убежден тренер.
Ранее Майки Гарсия заявил о желании встретиться на ринге с украинцем в поединке, в котором на кону могут оказаться сразу четыре пояса чемпиона мира.
Промоутер Ломаченко Боб Арум сообщил, что его клиент вернется на ринг в октябре или ноябре 2018 года.
Комментарии
Правила комментирования