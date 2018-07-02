Тренер Гассиева спрогнозировал нокаут Усика ударом по корпусу

У Гассиева (слева) есть преимущество в мощи перед Усиком - тренер россиянина

Тренер российского обладателя поясов WBA Super, IBF в тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес выразил уверенность, что его подопечный нокаутирует украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) .

Мексиканский специалист отметил, что не нервничает в преддверии финала суперсерии, поскольку поединок пройдет не по правилам любительского бокса, сообщает vRINGe.com.

"У Гассиева есть преимущество в мощи. И я уверен, что он остановит Усика досрочно. Предполагаю, сделает это ударом по корпусу", - добавил Санчес.

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Финальный бой WBSS состоится 21 июля в Москве. Позже стало известно, что в контракте предусмотрен реванш, который пройдет уже не на территории РФ.

Сам Усик отказывался драться на территории России, но позже заявил, что для него нет разницы, где проводить поединок, хотя и считает правильным драться в нейтральной стране.

Промоутер Усика Александр Красюк подтвердил, что финальный поединок между его клиентом и Гассиевым в финале WBSS состоится 21 июля в Москве.