Тренер Гассиева рассказал, за счет чего можно побить Усика

Абель Санчес знает, как привести Мурата Гассиева к победе над Александром Усиком

Тренер чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF в тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес прокомментировал тактику своего подопечного на бой против обладателя титулов WBC, WBO Александра Усика

Как сообщает BoxingScene, американский специалист уверен, что украинцу нельзя позволить затягивать бой, а стараться завершить его досрочно, поскольку украинец очень вынослив.

В этом бою мы не станем сопернику позволять заходить слишком далеко. Потому что он очень талантлив, он победитель Олимпиады и он представляет совершенно другой тип боксёра по сравнению с Дортикосом. Он может работать все 12 раундов как машина, выбрасывать удары и мешать выполнять план на бой, избегая при этом повреждений. Мы должны быть уверены, что не позволим ему встать на эту колею, - сказал Санчес.

На прошлой неделе Гассиев одержал победу над чемпионом WBA кубинцем Юньером Дортикосом. В другом полуфинале WBSS в тяжелом весе украинец Александр Усик победил латвийца Майриса Бриедиса и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

Финальный бой запланирован на 11 мая. По задумке организаторов, он должен пройти в Джедде, но украинская сторона также ведет переговоры относительно организации поединка в Киеве.

Промоутер россиянина Леон Маргулес прогнозирует, что его клиент нокаутирует Усика в финальном поединке.