Тренер Гассиева подтвердил дату боя против Усика

Абель Санчес готовит Мурата Гассиева на 21 июля к бою против Александра Усика

Тренер чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF в тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес сообщил, что ему назвали точную дату боя россиянина против обладателя поясов WBC, WBO Александра Усика.

В интервью Bad Left Hook мексиканский специалист выразил возмущение, что бой состоится уже 21 июля, а его место все еще неизвестно.

"Мне сказали, что бой запланирован на 21 июля. Но место пока не назначено. Просто безумие", - сказал Санчес.

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, который должен был пройти 11 мая 2018 года, отложен из-за травмы украинца.

Недавно появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Позже журналист Марио Лопес назвал дату 21 июля. Сообщалось, что право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России. Сам Усик отказывается драться на территории РФ.

По информации медиа, поединок не будет перенесен в другую страну из Саудовской Аравии. В свою очередь, Гассиев готов провести бой в любом месте.