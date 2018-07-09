Тренер Гассиева назвал условие для нокаута Усика

Тренер чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF Мурата Гассиева Абель Санчес поделился ожиданиями от предстоящего боя россиянина в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя поясов WBC, WBO Александра Усика.

Как сообщает BoxingScene, мексиканский специалист уверен, что в открытом поединке украинский боксер будет нокаутирован. В то же время, и в закрытом бою, по мнению Санчеса, Усик победить не сможет.

"Если Усик достаточно глуп, чтобы ввязаться с Муратом в драку, то может быть нокаутирован. Если Усик будет боксировать против Мурата так, как он вел себя в ринге с Бриедисом, он не выиграет бой", - сказал мексиканец.

В то же время, Гассиев не собирается делать ставку на изматывание соперника, как он сделал в полуфинальном поединке против Юниера Дортикоса.

Финальный бой WBSS состоится 21 июля в Москве. Позже стало известно, что в контракте предусмотрен реванш, который пройдет уже не на территории РФ. Усик заявил, что собирается поехать в Москву, чтобы победить.

Сам Усик отказывался драться на территории России, но позже заявил, что для него нет разницы, где проводить поединок, хотя и считает правильным драться в нейтральной стране.