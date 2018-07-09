09 июля 2018, понедельник

Тренер Гассиева назвал условие для нокаута Усика

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Абель Санчес не сомневается в победе Мурата Гассиева над Александром Усиком
Фото: Sky Sports

Абель Санчес не сомневается в победе Мурата Гассиева над Александром Усиком

Тренер чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF Мурата Гассиева Абель Санчес поделился ожиданиями от предстоящего боя россиянина в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против обладателя поясов WBC, WBO Александра Усика.

Как сообщает BoxingScene, мексиканский специалист уверен, что в открытом поединке украинский боксер будет нокаутирован. В то же время, и в закрытом бою, по мнению Санчеса, Усик победить не сможет.

"Если Усик достаточно глуп, чтобы ввязаться с Муратом в драку, то может быть нокаутирован. Если Усик будет боксировать против Мурата так, как он вел себя в ринге с Бриедисом, он не выиграет бой", - сказал мексиканец.

В то же время, Гассиев не собирается делать ставку на изматывание соперника, как он сделал в полуфинальном поединке против Юниера Дортикоса.

Финальный бой WBSS состоится 21 июля в Москве. Позже стало известно, что в контракте предусмотрен реванш, который пройдет уже не на территории РФ. Усик заявил, что собирается поехать в Москву, чтобы победить.

Сам Усик отказывался драться на территории России, но позже заявил, что для него нет разницы, где проводить поединок, хотя и считает правильным драться в нейтральной стране.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Бокс ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове