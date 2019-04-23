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Тренер бывшего соперника Кличко посоветовал своему подопечному не драться с Усиком

Вчера, 21:29
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Тренер бывшего соперника Кличко посоветовал своему подопечному не драться с Усиком - фото

Matchroom Boxing

В 2012 году Дерек Чисора проиграл Виталию Кличко

Тренер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры Дэвид Колдуэлл порекомендовал своему подопечному не драться против украинца Александра Усика, который решил перейти в супертяжи.

По словам тренера, Усик не громоздкий гигант и очень мобильный, а такая манера не подходит Чисоре, сообщает Express Sport.

"Хватит с меня этого Усика, если честно. Я сказал Дереку, что ему не нужен этот бой. В Усика очень хороший боксерский стиль", - заявил Колдуэлл.

20 апреля Чисора победил немецкого боксера Сенада Гаши по решению судей.

В 2012 году Чисора проиграл по решению судей бывшему украинскому боксеру Виталию Кличко.

Ранее Чисора оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом весе и заявил, что не против сойтись с ним на ринге.

Усик свой следующий поединок проведет против камерунца Карлоса Такама. Бой состоится 25 мая в американском Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

Теги:   Бокс Александр Усик

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