Тренер бывшего соперника Кличко посоветовал своему подопечному не драться с Усиком Вчера, 21:29 573 Цей матеріал також доступний українською Matchroom Boxing В 2012 году Дерек Чисора проиграл Виталию Кличко Matchroom Boxing

Тренер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры Дэвид Колдуэлл порекомендовал своему подопечному не драться против украинца Александра Усика, который решил перейти в супертяжи.

По словам тренера, Усик не громоздкий гигант и очень мобильный, а такая манера не подходит Чисоре, сообщает Express Sport.

"Хватит с меня этого Усика, если честно. Я сказал Дереку, что ему не нужен этот бой. В Усика очень хороший боксерский стиль", - заявил Колдуэлл.

20 апреля Чисора победил немецкого боксера Сенада Гаши по решению судей.

В 2012 году Чисора проиграл по решению судей бывшему украинскому боксеру Виталию Кличко.

Ранее Чисора оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом весе и заявил, что не против сойтись с ним на ринге.

Усик свой следующий поединок проведет против камерунца Карлоса Такама. Бой состоится 25 мая в американском Оксон-Хилле (штат Мэриленд).

