Тайсон Фьюри получил в соперники экс-оппонента Владимира Кличко

Тайсон Фьюри проведет второй бой за три месяца

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вернется на ринг в поединке против итальянца Франческо Пьянеты.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала BT Sport, на котором будет транслироваться этот поединок. Бой Фьюри - Пьянета состоится 18 августа в Белфасте, Северная Ирландия.

ФЬюри пока не проиграл ни одного боя на профи-ринге, одержав 26 побед (19 нокаутом). Пьянета за свою профессиональную карьеру выиграл 35 боев (24 досрочно) при четырех поражениях и одной ничьей. В 2013 году Пьянета был соперником украинца Владимира Кличко и был нокаутирован в шестом раунде.

В июне Фьюри вернулся в ринг спустя 2,5 года, победив нокаутом албанца Сефера Сефери. В ноябре 2015 года британец стал чемпионом мира, нанеся первое за десять лет поражение украинцу Владимиру Кличко.