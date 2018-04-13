Тайсон Фьюри о своем возвращении на ринг и будущем: нашел новую мечту, но надеюсь снова стать жирным

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Постоянный отдых перестал приносить Фьюри удовольствие
Фото: boxingscene.com

Постоянный отдых перестал приносить Фьюри удовольствие

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) прокомментировал свое возвращение на профессиональный ринг.

Его слова приводит boxingscene

Британо-ирландский боксер рассказал, что из-за чемпионства потерял стимула работать над собой, но снова нашел мотивацию, чтобы продолжить карьеру. По его словам, постоянный отдых перестал приносить ему удовольствие, и он решил "найти новую мечту". 

"Нужно начать все сначала, сжечь мосты и снова жить мечтой. Этим я сейчас и занимаюсь. У меня была огромная цепь, большой крест с бриллиантами, я надевал их и думал: "О да, теперь я настоящий большой папочка".

Я садился в Jeep без футболки, невероятно жирный. Думаете, я чувствовал себя неуверенно? Нет. Мне нравилось быть жирным, это было прекрасно, это было великолепное время, и когда-нибудь я снова надеюсь стать жирным!", – сказал Фьюри.

Стоит отметить, что Фьюри, который нанес первое за 12 лет поражение Владимиру Кличко, анонсировал возвращение в профессиональный бокс 9 июня 2018 года. Его соперник пока что остается неизвестным. 

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